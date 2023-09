SP-interner Angriff gegen Luger: "Unterstützt rechtsextreme Kräfte"

Die SPÖ sei geeint, hatte SP-Chef Andreas Babler am Dienstag bei einem Besuch im Burgenland noch festgestellt. Das war wohl etwas optimistisch. Denn pünktlich zu den gestrigen Sitzungen der Bundesparteigremien gingen 62 teils prominente SP-Mitglieder in einem Brief an Babler und Oberösterreichs Landesparteichef Michael Lindner in Frontalangriff gegen Spitzenvertreter der Linzer SPÖ, namentlich Bürgermeister Klaus Luger, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing und Planungsstadtrat Dietmar Prammer.