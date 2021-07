SP: Für Pflege die Reichen besteuern

Bei der Pressekonferenz schätzte Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen, das Gesamtvermögen in Österreich auf 1249 Milliarden Euro. "Das reichste Prozent hat 39 Prozent des Gesamtvermögens", so Kapeller. Gerstorfer verlangte außerdem eine Arbeitszeitverkürzung, die Erhöhung des Grundgehalts und eine sechste Urlaubswoche zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege.