SP fordert mehr Rechte für kleinere Fraktionen

Diese einzusetzen, sei im Bundesland noch immer kein Minderheitenrecht, so Makor, der die entsprechende SP-Forderung samt Budgetdienst für den Landtag, Akteneinsichtsrecht sowie die Veröffentlichung von Antworten auf Anfragen erneuerte. Anträge hätte es laufend gegeben, sie wurden mit VP/FP-Mehrheit abgelehnt, so Makor. Anlässe für Ausschüsse gebe es genug: "Sei es die KTM-Kulturförderung oder die Maskenaffäre." Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP) reagierte verwundert. Das Thema Untersuchungsausschuss werde noch diskutiert. Kritik an fehlenden Auskünften kann er nicht nachvollziehen: "Die Finanzdirektion steht jederzeit für Fragen zur Verfügung."

