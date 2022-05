SP-Anfrage: Wo sind versprochene MRT-Geräte?

Fünf weitere MRT-Geräte forderte LH.-Stv. Christine Haberlander (VP) Ende August 2021 für die Regionalkliniken Bad Ischl, Freistadt, Kirchdorf, Schärding und Grieskirchen. Unterstützt wurde sie vom Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding (OÖG), Franz Harnoncourt, und dem Geschäftsführer der Ordensspitäler, Peter Ausweger. Ebenjene präsentierten kürzlich den überarbeiteten "Regionalen Strukturplan Gesundheit 2025" (RSG).

In dem die fünf MRT-Geräte allerdings nicht mehr aufscheinen würden, sagt SP-Gesundheitssprecher Peter Binder. "Da frage ich mich schon, was mit den so kurz vor der Landtagswahl versprochenen Geräten passiert ist", sagt Binder. "Warum man so schnell auf die dringend notwendigen Hilfen vergessen hat." Bei der kommenden Landtagssitzung am 2. Juni werde er daher eine mündliche Anfrage an die Zuständige Christine Haberlander richten.

Der RSG sieht einen Ausbau bei Spitälern und Niedergelassenen vor. Vor allem Tageskliniken und die medizinische Infrastruktur sollen erweitert werden. (mis)