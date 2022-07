Soziallandesrat übersiedelt ins Landhaus

Wolfgang Hattmannsdorfer (VP), seit Herbst neuer Soziallandesrat, plane nämlich ins Landhaus zu übersiedeln – dorthin, wo derzeit die Personalverrechnung des Landes untergebracht ist. Die Personalverrechner wiederum sollen neu im Gebäude des Landesverwaltungsgerichts in der Volksgartenstraße untergebracht werden.

Im Büro von Hattmannsdorfer bestätigt man diesbezügliche Überlegungen auf OÖN-Anfrage. Auch kleinere Umbauarbeiten wären allenfalls notwendig. Schlagend werde ein möglicher Umzug aber erst gegen Jahresende. Grund für die Übersiedlung sei, dass Hattmannsdorfer nicht die Büroräumlichkeiten der vorangegangenen Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) im Gebäude Altstadt 30 übernommen habe (Gerstorfer verlor zwar die Sozialagenden, blieb aber verständlicherweise auch mit neuen Zuständigkeiten im alten Büro), sondern jene des früheren FP-Landesrats Wolfgang Klinger.

Und die wiederum seien in ihrer Struktur eng mit den Räumlichkeiten von FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner im selben Stock verbunden. So teile man sich etwa das Besprechungszimmer. Was für Landesräte gleicher Coleur passend sein möge, bei unterschiedlichen Parteien trotz Koalition aber keine Dauerlösung sei.

Von den Landesregierungsmitgliedern derzeit im Landhaus untergebracht sind Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP). LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) hat ihr Büro im Landesdienstleistungzentrum.