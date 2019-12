Sozialhilfe: Oberösterreich wird Gesetz reparieren

Nach dem Kippen von Kernpunkten des türkis-blauen Sozialhilfegesetzes vom Verfassungsgerichtshof hat Oberösterreich am Mittwoch erklärt, das entsprechende Ausführungsgesetz ab 1. Jänner in den aufgehobenen Punkten nicht zu vollziehen. Jetzt werde geprüft, wie die unzulässigen Bestimmungen im Land "verfassungskonform zur Umsetzung gebracht werden können", teilte die ÖVP mit.

Waren ÖVP und FPÖ in Oberösterreich am Dienstag noch in einer ersten Reaktion der Ansicht, der Bund habe die Pflicht, "das Grundsatzgesetz zu reparieren", wird dies jetzt doch das Land Oberösterreich tun. Sowohl die Verknüpfung der Sozialhilfe mit Sprachkenntnissen sowie die Staffelung der Höchstsätze ab der Geburt des zweiten Kindes kommen damit nicht im neuen Jahr.

"Das Grundsatzgesetz des Bundes gilt aber weiterhin", stellte ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer klar. Die zuständigen Abteilungen des Landes werden nur jene beiden Punkte in den nächsten Tagen prüfen. Drei Monate habe der Landtag dann Zeit, die entsprechende Korrektur zu beschließen.

"Mehr Qualität in Gesetzgebung gefordert"

Zuvor hatte bereits Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) erklärt, dass man das "handwerklich schlecht gemachte" und verfassungswidrige Gesetz nicht vollziehen werde. Sie will stattdessen eine "Kindergrundsicherung" und dass das AMS zum "One-Stop-Shop" für Sozialhilfe-Bezieher wird. So könne man Betroffene gezielt bei der Arbeitssuche unterstützen. Das Gesetz von ÖVP und FPÖ sei von "niederen Motiven" geprägt und würde nichts zur Armutsbekämpfung beitragen.

Gottfried Hirz, Klubobmann der Grünen, fordert, dass man rasch aktiv werde: "Der Landtag muss dieses Gesetz umgehend reparieren." Dabei sei auch wichtig, dass man sich wieder stärker auf die "staatspolitische Verantwortung" besinne und den "Experten und Verfassungsjuristen wieder mehr zuhört". Dass ÖVP und FPÖ gestern noch ankündigten, der Bund sei für die Reparatur zuständig, nennt Hirz ein "Abschieben der Verantwortung": "Zuerst war man unheimlich stolz auf dieses Gesetz und jetzt will man nichts mehr damit zu tun haben.

Auch Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer fordert mehr "mehr Qualität in der Gesetzgebung" ein. Dies würde allen "monatelange Rechtsunsicherheit" ersparen. Die Neos sehen sich in ihrer Kritik am Sozialhilfe-Gesetz bestätigt, Eypeltauer wünscht sich eine Änderung nach Vorarlberger Vorbild.

Rahmen- und Ausführungsgesetz

Wie berichtet, hatte der Verfassungsgerichtshof gestern bekannt gegeben, dass das Sozialhilfe-Rahmengesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Konkret betrifft dies die gestaffelten Höchstsätze für Kinder, die geforderten Sprachnachweise und die Datenweitergabe. ÖVP und FPÖ hatten dies als Rahmengesetz auf Bundesebene beschlossen. Da Mindestsicherung in die Zuständigkeit der Länder fällt, mussten diese entsprechende Ausführungsgesetze beschließen. Dies hatten bisher nur Oberösterreich und Niederösterreich getan, alle anderen wollten die VfGH-Entscheidung abwarten.