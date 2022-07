Der Juli ist auch die Zeit der politischen Sommerkampagnen. Stellt die ÖVP die ihre unter das Motto "Stärkung des Miteinander", so lautet es bei der FPÖ "Richtige Familienpolitik für echte Familien". Plakate würden "ab sofort" in Oberösterreich zu sehen sein, sagte Landesparteisekretär Michael Gruber. In den Bezirken sollen Veranstaltungen Leistungen des FP-geführten Familienressorts bewerben.