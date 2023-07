„Soft Start“ der Linzer Digital-Uni: Masterstudium erst ab 2025

Der Zeitplan sei „sportlich und ambitioniert“: Im Herbst aber werde die Linzer Digital-Universität IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) starten.

Das war eine der Kernbotschaften, die Wissenschaftsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide VP) sowie Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt und die Vorsitzende des IDSA-Gründungskonvents, Claudia von der Linden, gestern bei der „Kick-off-Veranstaltung“ für die neue Uni im Steinernen Saal des Linzer Landhauses verbreiteten.

25 Studierende, 15 Lehrende

Wobei das mit dem Start Definitionssache ist. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) – ebenfalls Redner bei der „Kick-off-Veranstaltung“ –, der zuletzt wiederholt eine Verschiebung des Unistarts gefordert hatte, sagte auf die Frage, ob er sich nun doch mit dem Beginn im Herbst angefreundet habe, es handle sich nun ja ohnehin eher um einen „Soft Start“, der erst später in Doktorats- und Masterstudien ende. Und das sei „genau der richtige Weg“.

Linzer Digital-Uni: So soll der Studienbetrieb ab Herbst aussehen

Tatsächlich startet die Digital-Uni vorerst – wie von den OÖN berichtet – nur mit dem sogenannten „Founding Lab“, einem gemeinsam mit der Ars Electronica konzipierten Projekt. Erster Schritt dabei ist eine „Summer School“ von 23. August bis 13. September, an der 75 internationale Studierende und 15 Fellows (Lehrende) teilnehmen sollen. Dann folgt ein Herbstsemester für 25 Studierende.

Gemeinsam soll dort über Inhalte und Themen der neuen Universität nachgedacht werden. Die (Gast-)Studierenden erwerben dabei ECTS-Punkte für das Studium an ihren jeweiligen Heimuniversitäten.

Erste Professoren 2024

Die Ergebnisse aus dem Founding Lab sollen in ein Strategiepapier einfließen. Spätestens im ersten Quartal 2024 sollen zwei Schwerpunktthemen identifiziert sein, f die zunächst jeweils drei bis vier Professorinnen und Professoren gesucht werden sollen. Die Ausschreibungen für dei Lehrstühle sollen ebenfalls 2024 erfolgen.

Ende 2024 soll es dann ein erstes Doktoratsstudium geben, im Wintersemester 2025/26 plant Stefanie Lindstaedt den Start eines ersten Masterstudiums am IDSA, wie sie gestern präsentierte.

Für Ende 2027 – „also zum Ende meiner ersten Amtszeit“, so Lindstaedt – strebe sie „Kernuniversität“ mit bis zu 30 Professorinnen und Professoren an, die maximal 400 internationale Studierende in Doktorats- und zwei Master-Studiengängen betreuen. Danach soll das IDSA langfristig auf 6300 Studierende (im Vollausbau 2036/37) erweitert werden.

WG mit zwei Studentinnen

Als nächste Schritte, die unmittelbar erfolgen, nannte Lindstaedt den Aufbau eines Kernteams des IDSA. Sie selbst sei „mittlerweile in Linz angekommen“. Bei ihren Aufenthalten hier lebe sie in einer Wohngemeinschaft mit zwei Studentinnen. Auch das sei erfrischend und erinnere sie daran, „wie es war, als man selbst studiert hat“. Auf den 3500 Quadratmetern Arbeitsfläche, die dem IDSA derzeit im Science Park zur Verfügung stehen, sei sie aber noch „recht alleine“.

Offiziell startet Lindstaedt als Gründungspräsidentin mit 15. Juli, seit 30. Juni läuft auch bereits die Ausschreibung für einen Chief Operating Officer (COO) oder Verwaltungsdirektor. Im Herbst plane sie, weitere Schlüsselstellen zu besetzen, sagte Lindstaedt.

Mit Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung werde sie kommende Woche ein „erstes Kennenlerngespräch“ führen. Mit Stefan Koch, dem designierten Rektor der Kepler-Uni (JKU), werde sie demnächst Gespräche über Kooperationen führen. Was sie nicht plane, sei, dass Teile der JKU – etwa das renommierte KI-Institut von Sepp Hochreiter – zum IDSA wandern sollen. Dafür sehe sie „in den kommenden Jahren keinen Ansatz“, sagte Lindstaedt. Es gehe eher darum, Synergien zu heben. „Die Idee ist, dass wir uns auf die interdisziplinären Schnittpunkte konzentrieren. Die Tiefe der Informatik wird an der JKU bleiben“, das IDSA widme sich stattdessen der Verschränkung.

Ihre Unterstützung sagten Lindstaedt sowohl Minister Polaschek als auch Landeshauptmann Stelzer sowie Bürgermeister Luger zu. Seit im Sommer 2020 bekannt wurde, dass die Uni gegründet werden soll, sei der Weg zwar „keine einfache Gerade“ gewesen und man habe „auch Gegenwind“ gehabt, sagte Stelzer. Die neue Uni werde aber ein „Boost für Österreich, insbesondere für Oberösterreich“. Auf die turbulente Gründungsphase spielte auch Luger an. Es sei eine „Zangengeburt“ gewesen, sagte Luger. Jetzt freue er sich auf „ein erfolgreiches Projekt“, das Linz und Oberösterreich weiterbringen werde. Polaschek verteidigte die kurzen Vorlaufzeiten des Projekts. „Die Entscheidung, die Universität zu gründen, war eine richtige und eine gute, und die Entscheidung, sie rasch zu gründen, auch“, sagte er.

