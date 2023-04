So soll es mit Oberösterreichs Gemeinden weitergehen

Eine neue Landflucht habe sich in Oberösterreich eingestellt , fasste ÖVP-Klubobmann Christian Dörfel Freitagvormittag zusammen. Allerdings nicht vom Land in die Stadt, sondern umgekehrt. Der ländliche Raum habe gerade während der Pandemie stark an Attraktivität gewonnen. "Immer mehr Oberösterreicher wollen eher in der Natur leben", sagte Dörfel. "Sie erwarten sich aber auch gewisse Lebensstandards, die man mit dem Leben in der Stadt vergleichen kann." Es gehe allerdings nicht darum, dass "das Land jetzt die Stadt kopiert."

Keine Fusionen

"Wir unterstützen die Gemeinden, aber Zusammenlegungen wird es sicherlich keine geben", sagte Dörfel. Viel mehr wolle man die Kooperation der Gemeinden stärken, etwa in Vereinen, Tourismusregionen oder gemeinsamen Projekten. Zusammenlegen werde man nur, "wenn es auch wirklich Sinn macht". Wie zuletzt in Rohrbach-Berg.

Mit dem Oberösterreich-Plan und dem Zukunftsfonds habe die Landesregierung zudem die finanziellen Voraussetzungen für den Ausbau des ländlichen Raums geschaffen. EU-Projekte wie die Leader-Initiative würden einen großen Teil beitragen. Mitte des Jahres können Gemeinden hier ihre neuen Förderprojekte einreichen.

"Das wäre der falsche Weg"

Die Kinderbetreuung sei ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Wohnsitzes, so Dörfel. Derzeit finanziere das Land daher 166 Projekte mit Gesamtkosten von 127 Millionen Euro. Jährlich sollen 100 neue Gruppen geschaffen werden. Die zuletzt von der Opposition aufgebrachte Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung lehnt Dörfel allerdings ab. "Das wäre der falsche Weg."

Ebenso einen Ausbau soll die Gesundheitsversorgung erfahren, denn noch funktioniere das Hausarztsystem gut. Um dieses zu entlasten will das Land die Errichtung weiterer Primärversorgungszentren fördern. Zehn gibt es bereits, drei weitere sind in Planung. "In ganz Österreich gibt es 40, da sind wie hierzulande schon sehr gut unterwegs", sagte der Klubobmann.

Ausbau öffentlicher Verkehr

Ausgebaut werden soll auch die Nahversorgung und die Mobilität, wobei Dörferl, er ist selbst Bürgermeister in Steinach an der Steyr, hier auch die Gemeinden in die Pflicht nimmt. "Die müssen sich schon auch abreden, nicht, dass dann in jeder Gemeinde ein riesiges Einkaufszentrum steht." Entstehen sollen solche übrigens künftig auf versiegelten Flächen, seltener auf der grünen Wiese. Leerstände in den Orten sollen aufgefüllt werden, denn das Ortszentrum sei "das Herz einer Gemeinde". Ein Ortszentrum sterbe nie, "es verändert sich nur", sagte Dörfel. Mit dieser Ansicht dürfte er außerhalb seiner Partei allerdings alleine sein.

Ein weiteres Ziel sind gute Verkehrsverbindungen, so investiere das Land in den Bestand der Nebenbahnen, verdichte die Fahrpläne und errichte Park&Ride-Anlagen.

