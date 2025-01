So reagiert die Landespolitik auf die Linzer Bürgermeisterwahl

Die Linzer Bürgermeisterwahl ist geschlagen - am 26. Jänner kommt es zu einer Stichwahl zwischen SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer und FPÖ-Kandidat Michael Raml.

Zu den Ergebnissen: Prammer gewinnt klar den ersten Wahlgang

"Platz eins im ersten Wahldurchgang ist ein großer Erfolg, der Zuversicht gibt", sagt Alois Stöger, geschäftsführender Vorsitzender der SPÖ Oberösterreich am Sonntag. Es sei ein großartiges Ergebnis für Dietmar Prammer und die SPÖ in Linz "und ein starkes Signal für eine gute Zukunft". Er wendet sich auch an die Unterstützer der anderer Kandidaten, bei der Stichwahl Prammer ihre Stimme zu geben: "Stimmen Sie für Ihre Stadt, so wie Sie sie kennen."

Nach den ersten Hochrechnungen am Sonntagnachmittag gratulierte der FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner seinem Parteikollegen Michael Raml zum Einzug in die Stichwahl. „Das heutige Ergebnis und sein Einzug in die Stichwahl zeigen klar: Die Bevölkerung will die FPÖ in Verantwortung sehen." Die Chancen würden gut stehen, dass die oberösterreichische Landeshauptstadt in zwei Wochen einen Neuanfang unter freiheitlicher Führung starten könne.

Auch Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer äußerte sich zu dem Ergebnis: "Der Grund für diese Neuwahl war unser Aufdecken des korrupten Machtsystems der SPÖ. Dieses wird nun weiter bestehen. Als Kontrollkraft und Mutmacher fürs Gestalten haben wir NEOS damit weiterhin eine zentrale Rolle." Neos-Kandidat Georg Redlhammer bekam 2,3 Prozent der Stimmen.

Bild: OÖN

