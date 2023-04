So läuft der Architektenbewerbfür die IDSA ab

Es solle ein zweistufiger Bewerb sein, sagt die Vorsitzende des Gründungskonvents Claudia von der Linden. In der ersten Phase – dem städtebaulichen Wettbewerb – gehe es um die räumliche Verortung der Gebäude, die Verbindung zur Kepler-Uni und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

In der zweiten Phase soll dann das Hauptquartier "The Hub" der Digital-Uni ausgelobt werden. Es soll auch eines der ersten Gebäude sein, die am Areal, das bis dahin umgewidmet sein soll, entstehen. Die übrigen Bauabschnitte werden dann "in zukünftigen Wettbewerben" bestimmt. In den kommenden Wochen soll die Geschäftsstelle der Uni in Linz eröffnet werden, sie wird wie bereits berichtet im Science Park entstehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Michael Schäfl Redakteur Politik Michael Schäfl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.