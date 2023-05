"Damit hat ja niemand gerechnet": So endete die ÖH-Wahl an der JKU

An der größten Universität des Landes sind alle 4459 Stimmen ausgezählt, die ÖH-Wahl ist geschlagen. Der erste Platz bleibt an der Linzer Johannes Kepler Universität aber derselbe. In drei Kategorien konnten die Studierenden ihre Stimmen abgeben: Bundes-, Hochschul- und Studienvertretung. In Zweiterer konnte die Aktionsgemeinschaft (AG) ihr Ergebnis sogar verbessern: 2021 hatte man 35,5 Prozent der Stimmen erreicht, heuer sind es 38.8 Prozent. In der Universitätsvertretung (UV) - sie