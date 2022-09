OÖN: Am Samstag begeht die FPÖ in Wels ihren Auftakt für den Hofburg-Wahlkampf. Ist es auch eine Testwahl, wie die FPÖ in der Wählergunst steht? Manfred Haimbuchner: Es ist eine wichtige Wahl, womöglich die wichtigste, da würde ich den Begriff Testwahl überhaupt nicht verwenden. Es geht um das Staatsoberhaupt, den Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Und für uns ist es wichtig, dass es in einer Parteiendemokratie eine Wahlmöglichkeit gibt. Deshalb haben wir Walter Rosenkranz für dieses Amt