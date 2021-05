Severin Mayr als neuer Klubobmann der Grünen gewählt

Er löst Gottfried Hirz (63) ab, der die Funktion seit 2007 ausübt. In der Landtagssitzung am 27. Mai soll der 41-jährige Mayr erstmals in der neuen Funktion auftreten. Hirz will Ende der Legislaturperiode ganz aus der Tagespolitik ausscheiden, der Landtagsabgeordnete kandidiert nicht mehr zur Wahl am 26. September.