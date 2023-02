Seniorenbund zahlt Covid-Fördermittel zurück

Knapp zwei Millionen Euro davon sind an Bezirks- und Ortsvereine des oberösterreichischen Seniorenbundes geflossen. Nach einem Beschluss des Bundesvostandes, der Freitagvormittag in Wien getagt hat, werden die Mittel „unter Vorbehalt“ refundiert. Der Hintergrund: Die Entscheidung des Unabhängigen Parteientransparenzsenates (UPTS), wonach die Seniorenbund-Organisationen Teil der Volkspartei sind, wurde beeinsprucht. Sollte dem stattgegeben werden, will man von Kogler die Garantie auf Rückerstattung des Fördergeldes.

Der UPTS hatte Ende Jänner die Ansicht vertreten, dass der Seniorenbund als Teil der ÖVP zu werten ist. Die ÖVP wiederum hatte stets argumentiert, dass die in mehreren Bundesländern und Bezirken existierenden Vereine mit gleichlautendem Namen nicht Teil der Partei, sondern gemeinnützig seien. Das zuständige Vizekanzleramt schloss sich nun aber der Argumentation des UPTS an und fordert Subventionen in Höhe von knapp 2,5 Millionen zurück.

Die Entscheidung von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) habe man mit "Erstaunen zur Kenntnis genommen", so der Seniorenbund am Freitag. Sie sei "aus mehreren Gründen" nicht nachvollziehbar und stelle eine Demotivation für Zigtausende ehrenamtliche Funktionäre dar. Als positiv wertet man, dass in der Erklärung des Vizekanzlers eindeutig festgehalten worden sei, dass der Seniorenbund ein gemeinnütziger Verein und somit formal antragsberechtigt gewesen sei. Ferner habe sogar das Sozialministerium selbst im Juli 2020 die Seniorenvereine zur Antragstellung aufgefordert.

Unverständlich sei die Entscheidung auch deshalb, weil rund 700 Einzelanträge des Seniorenbundes von der Bewilligungsstelle des Ministeriums (AWS) positiv entschieden wurden.

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun

