Seniorenbund: "Wer bin ich überhaupt und wie viele?"

Es sei "durchaus unüblich", dass sich Parteispitzen zu den Vorgängen in anderen Parteien äußern, schreiben Michael Lindner (SP), Severin Mayr (Grüne) und Felix Eypeltauer (Neos) in ihrem offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Die aktuelle Situation macht das aber nötig." Knapp zwei Millionen Euro bezog der OÖ. Seniorenbund aus dem Non-Profit-Organisationen-Fonds.