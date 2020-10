Seniorenbund: "Ältere Menschen nicht wegsperren!"

„Welche Schutzmaßnahmen auch immer in den nächsten Wochen in der Corona-Krise notwendig werden, ein generelles Wegsperren der Senioren sowie Besuchsverbote in den Alten- und Pflegeheimen darf es nicht mehr geben“, forderten der ehemalige Landeshauptmann und Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer und Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Franz Ebner am Dienstag. Dies sei die einhellige Meinung des Seniorenbundes, hieß es.

"Das Wegsperren der Seniorinnen und Senioren und das generelle Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen bei dem letzten Lockdown – so gut das gemeint war – haben zu inakzeptablen menschlichen Notsituationen geführt“, meinte Pühringer. „Gerade Hochbetagte brauchen in der Krisensituation Zuspruch und die Geborgenheit der Angehörigen. Alleingelassen werden, abgetrennt sein, isoliert sein ist für Hochbetagte seelischer Hardcore, mit allen kritischen Nebenwirkungen“, so der Landesobmann weiter.

Dass das Besuchsrecht, etwa im Fall von aufkommenden Clustern, nicht uneingeschränkt sein kann und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind, steht auch für den Seniorenbund außer Frage. Diese müssen aber sorgfältig überprüft werden, lautet die Forderung. Es müsse sichergestellt werden, dass die Älteren nicht vereinsamen, so Ebner.

Ältere Menschen gehören, ebenso wie Menschen mit Vorerkrankungen, zur Covid-19-Risikogruppe und sind daher in der Corona-Pandemie besonders gefährdet.