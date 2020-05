Seit Jahren Defizite: Rechnungshof zerpflückt die Linzer Finanzen

Bürgermeister Klaus Luger (SP) spricht in einer ersten Reaktion von einer „objektiven Prüfung“, für die er dem LRH danke. Allerdings seien die Erkenntnisse des LRH „aufgrund der aktuellen Situation mittlerweile über weite Strecken Makulatur.“ Die Finanzsituation habe sich durch die Corona-Krise grundlegend verändert, die Empfehlungen des Rechnungshofes zum Sparen, um den Haushalt zu konsolidieren, sei nicht machbar. Linz müsse so wie alle Kommunen eher neue Schulden machen, um die Wirtschaft anzukurbeln und nicht Schulden zurückzahlen. „Uns brechen durch den Corona-bedingten Konjunktureinbruch massiv Steuereinnahmen weg.“ Jetzt hätten alle Gebietskörperschaften „ein Ausgabenproblem.“ Das Gutachten sei überholt, „die Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert“, sagt Luger.

Bereits 2011 erwirtschaftete die Stadt Linz ein Defizit von 13 Millionen Euro. Dieses habe sie mit neuen Fehlbeträgen (jährlich 20 bis 30 Millionen Euro) in den Folgejahren fortgeschrieben. „Dadurch fehlten im Haushalt 2016 bereits 111,2 Millionen Euro. Durch Vermögensverkäufe an stadteigene bzw. mehrheitlich im Eigentum der Stadt stehende Gesellschaften - insbesondere durch den Verkauf der Anteile an der Linz AG - verringerte die Stadt bis 2018 ihr Defizit auf 26,3 Millionen Euro.“

Die jährlichen Defizite „wären noch höher ausgefallen, wenn die Stadt die Erlöse aus den Vermögensverkäufen (Liegenschaften und Anteilsverkauf) nicht einer Rücklage zugeführt und diese dann zur Haushaltsfinanzierung eingesetzt hätte. Ohne diese Rücklagen hätte das Jahresdefizit 2017 kanpp 60 Millionen Euro und 2018 weitere 52 Millionen Euro betragen“, so der LRH.

Er anerkennt zwar, dass die Stadt Linz seit 2016 ihre „Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung“ intensiviert hat, aber die Einsparungen würden „bestensfalls den Einnahmenausfall aus den künftig verminderten Dividendezahlungen der Unernehmensgruppe Linz Holding GmbH kompensieren.“ Linz habe ein sehr hohes Kommunalsteueraufkommen und damit „kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem.“

Zudem sei Linz mit rund 3700 Euro je Einwohner im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten „sehr hoch verschuldet“, auch wenn die Finanzschulden zwischen 2016 und 2018 auf 754,9 Millionen Euro gesunken sind, so der LRH. Nicht enthalten seien darin ausgelagerte Schulden der Beteiligungsunternehmen , Mietmodelle für Seniorenheime oder langfristige Finanzverpflichtungen für Sonderfinanzierungen (z. B. Umfahrung Ebelsberg). Rechne man diese Verbindlichkeiten dazu, „verdoppelt sich die Verschuldung der Stadt im weiteren Sinn auf über 1,5 Milliarden Euro“, so der Landesrechnungshof.