Schweiz setzt auch Oberösterreich auf Risiko-Liste

Auch die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich werden – nach Wien – von der Schweiz ab kommendem Montag zu Risikogebieten erklärt. Für Einreisende, die sich in den letzten zehn Tagen in einem der Bundesländer aufgehalten haben, gilt dann in der Schweiz eine 10-tägige Quarantänepflicht, wie das Schweizer Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Ausgenommen sind Transitreisende mit weniger als 24 Stunden Aufenthalt in Ober- bzw. Niederösterreich.

"Unverständlich und auf Basis objektiver Zahlen absolut nicht nachvollziehbar" nannte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) die Schweizer Entscheidung.

Die Corona-Lage in Oberösterreich sei stabil. Die 14-Tages-Fallzahl (Infektionen pro 100.000 Einwohner) liege mit 65,18 deutlich unter dem Österreichschnitt von 99,46. Dazu sind diese 14-Tages-Fallzahlen in Tirol und Vorarlberg, beide Länder wurden von der Schweiz nicht als Risikogebiete eingestuft, klar höher: 121 in Vorarlberg, 108 in Tirol. Man müsse das "zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, auch wenn es nicht nachvollziehbar ist", so Stelzer.

Am Freitagabend wurde bekannt, dass Deutschland auch Tirol zum Corona-Risikogebiet erklärt hat. Zuvor hatte es schon eine Reisewarnung aus Berlin für Wien und Vorarlberg gegeben.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.