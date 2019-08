Schwarzes Ziel: Zum dritten Mal Nummer eins

Er ist wieder auf Tour: ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer klappert in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal alle Bezirke ab, um die schwarzen Funktionäre auf einen Wahlkampf einzuschwören.

Im Frühjahr mobilisierte er für die EU-Kandidatin der Landes-VP, Angelika Winzig. Nun ist es die außerplanmäßige Nationalratswahl, für die Hattmannsdorfer die Wahlkampfmaschinerie der Landes-VP anwirft. Dienstagabend war er mit ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer bei den Funktionären im Bezirk Wels-Land, um seine Botschaften zu platzieren: "Wir müssen so stark werden, dass sich keine rot-blaue Mehrheit ausgeht", schärft Hattmannsdorfer landauf, landab seinen Parteifreunden ein. Die Funktionäre bekommen dabei eine Vorgabe, die viele im digitalen Wahlkampfzeitalter eigentlich schon als antiquiert eingeschätzt hätten: "Hausbesuche, Hausbesuche, Hausbesuche." Mindestens die Hälfte aller oberösterreichischen Haushalte soll von den ÖVP-Funktionären kontaktiert werden, so Hattmannsdorfers Ziel. Damit will man zum dritten Mal nach 2002 und 2017 im Schlüsselbundesland Oberösterreich bei der Nationalratswahl stärkste Kraft werden und so den Grundstein für den Wahlsieg von Sebastian Kurz legen.

Der VP-Wahlkampfauftakt in Oberösterreich steigt mit Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer am 7. September um 9.30 Uhr beim Rieder Volksfest. Gleichzeitig findet in Oberösterreich übrigens auch der Auftakt des FPÖ-Wahlkampfes mit Parteichef Norbert Hofer, Parteivize Herbert Kickl und Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner statt – und zwar in der PlusCity in Pasching.