Schwarz-blaue Antwort auf Landbauer

Am Dienstagabend noch echauffierte sich Niederösterreichs FP-Chef Udo Landbauer über „Millionengeschenke“ der Bundesregierung (es geht um drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds) an Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien – und Oberösterreichs Freiheitliche schwiegen.

Heute kam die Antwort in Form einer eigenen oberösterreichischen Landeshilfe für die Erdbebenopfer, die Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) gemeinsam ankündigten. „Oberösterreich ist ein Land, wo zusammengehalten wird und wo Hilfsbereitschaft an oberster Stelle steht“, sagten die Spitzen der schwarz-blauen Landeskoalition.

Höhe steht noch nicht fest

Die genau Höhe der Hilfe steht noch nicht fest, wie eine OÖN-Anfrage ergab. Wahrscheinlich wird es eine koordinierte Soforthilfe aller Bundesländer geben, an der sich Oberösterreich beteiligen wird. Bei vergangenen Naturkatastrophen bewegte sich diese im Bereich zwischen einer und zwei Millionen Euro insgesamt. Derzeit laufen noch die Gespräche zwischen den Bundesländern.

„Oberösterreich wird aber auch helfen, wenn es keine koordinierte Soforthilfe aller Bundesländer gibt“, sagen Stelzer und Haimbuchner. Sie verweisen darauf, dass Oberösterreich auch in der Vergangenheit bei Naturkatastrophen im Ausland oft eigenständig geholfen habe - etwa 2014 beim Taifun auf den Philippinen, 2016 beim Erdbeben in Ecuador oder 2019 bei den Überschwemmungen in Mosambik.

