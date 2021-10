Die Neuauflage ist perfekt: Auch in den kommenden sechs Jahren wird Oberösterreich von einer ÖVP-FPÖ-Koalition geführt. "Aus unserer Sicht steht einer Regierungszusammenarbeit nichts im Wege", verkündete Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern, Mittwoch, um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz in Linz. Am Vormittag hatten die VP-Gremien – Landesvorstand und Landtagsklub – getagt und sowohl Programm als auch die Ressortbesetzungen der VP einstimmig abgesegnet. Am Abend folgte das