Schwarz-Blau im Land: Nach Rücktritt und Misstönen nun wieder Harmonie

Nach den jeweils alleine abgehaltenen Pressekonferenzen am Montag und am Dienstag traten am Mittwoch schließlich Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) gemeinsam vor die Presse. Die Botschaft war klar: "Wir arbeiten gemeinsam weiter."

Haimbuchner habe sich von dem Ibiza-Video distanziert, es habe Gespräche gegeben, und "es wurden Schritte gesetzt", sagte Stelzer. Der wichtigste Schritt von Seiten der FPÖ war zweifelsohne der Rücktritt von Elmar Podgorschek als Landesrat.

Darüber, ob dies nun eine Bedingung der ÖVP oder ein freiwilliger Schritt von Podgorschek selbst war, wollte man keine Worte mehr verlieren. "Die FPÖ hat mit dem Personalwechsel bemerkenswerte Taten gesetzt, deshalb ist dazu schon alles gesagt", sagte Stelzer. Der gestern aufgrund der Ibiza-Affäre einberufene Koalitionsausschuss sei "sachlich und persönlich angenehm verlaufen", betonte Haimbuchner. Beschlossen wurden die Erstellung eines Doppelbudgets und die Unterzeichnung des Klimavertrags "Under2 MOU".

Dass nach dem Scheitern der Koalition auch "der Druck" auf Oberösterreich gestiegen war, sei erwartbar gewesen, so der FP-Chef. Aber man wolle den "erfolgreichen Kurs weiterführen". Dies werde auch der kommende Wahlkampf nicht ändern, versicherten beide. Haimbuchner: "Wir werden uns die Augen nicht auskratzen."

Entsprechend knapp äußerte man sich zur Bundespolitik. Die Frage, ob man einem Misstrauensantrag zustimmen werde, sei Sache der Bundespartei, sagte Haimbuchner: "Der Diskussionsprozess ist noch nicht abgeschlossen." Und Stelzer verwies auf "staatspolitische Verantwortung", die dringend geboten sei.

Ein "türkis-blaues Ablenkmanöver" seien die angekündigten Maßnahmen, kritisierte SP-Chefin Birgit Gerstorfer den gemeinsamen Auftritt der beiden: "Beim nächsten FPÖ-Einzelfall werde ich Stelzer an seine Aussagen erinnern." Sie erneuerte ihre Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen. Die SPÖ wird in der heutigen Landtagssitzung auch einen dringlichen Antrag dazu einbringen.

Kritik am "Festhalten an der schwarz-blauen Koalition" kommt auch von den Grünen. Es sei "blauäugig, zu glauben", dass nun eine "Läuterung der FPÖ" einsetzen würde, sagte Landessprecher Stefan Kaineder. Auch die Grünen werden das Thema heute in den Landtag bringen, sie stellen eine dringliche Anfrage an den Landeshauptmann.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at