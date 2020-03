Schulsperren betreffen fast 190.000 Kinder in Oberösterreich

Oberösterreich wird die von der Bundesregierung verkündeten Maßnahmen "selbstverständlich umsetzen", hieß es am Abend aus dem Linzer Landhaus. Dass die Schulen ab der neunten Schulstufe geschlossen werden, betrifft in Oberösterreich 41.400 Schüler an den AHS und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen, 25.000 Berufsschüler und rund 6400 an Polys und landwirtschaftlichen Fachschulen. Wie viele von den 106.000 Kindern an den Pflichtschulen und an den AHS-Unterstufen ab kommendem Mittwoch zu Hause betreut werden können, ließ sich gestern noch nicht eruieren, ebenso wenig wie für die Kindergärten. An die Gemeinden ging der "Appell, das Angebot für Kinder und Familien aufrechtzuerhalten". Die Änderungen stellen für erwerbstätige Eltern von betreuungsbedürftigen Kindern eine Herausforderung dar. Die Regierung hat noch nicht entschieden, wie die Entgeltfortzahlung geregelt wird. Dazu soll es heute Gespräche geben.

Entgeltfortzahlung

Arbeitsrechtler Wolfgang Mazal erläutert im Gespräch mit den OÖNachrichten, welche bereits bestehenden Möglichkeiten es gibt. Der Passus im Gesetz lautet: "Der Dienstnehmer behält den Anspruch auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert wird." Im Regelfall gilt dies für eine Woche, die Judikatur sieht in speziellen Fällen bis zu zehn Tage vor. Jedes Elternteil kann somit de facto eine Woche bezahlt überbrücken. Zusätzlich gibt es für Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren die Möglichkeit einer Pflegefreistellung, diese setzt voraus, dass das Kind krank ist. Darüber hinaus können betroffene Mütter und Väter ihren Urlaub konsumieren. "Wenn alle Stricke reißen, kann man auch Geld aus dem Fonds für den Familienhärteausgleich beantragen", sagt Mazal.

Gefährdete Wahl

In Oberösterreich wurde gestern die 50. Corona-Infektion gezählt. Die Verbreitung des Coronavirus könnte auch erste Auswirkungen auf das politische Geschehen haben: Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (VP) hat die Durchführung der Vorarlberger Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen am kommenden Sonntag, 15. März, erstmals infrage gestellt. Am Donnerstag und Freitag werde die Lage aber noch einmal beurteilt.

