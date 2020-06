Schulsanierungen: 193 Projekte in der Warteschleife

Der Bund hat im Mai ein Schulbau-Paket in Höhe von 2,4 Milliarden Euro angekündigt – für Neubauten und Sanierungen von Bundesschulen. Die SPÖ Oberösterreich fordert vom Land eine ähnliche Offensive für die Pflichtschulen, um die Konjunktur anzukurbeln und pädagogische Bedingungen zu verbessern. Als Beweis für den hohen Bedarf verweisen die Sozialdemokraten auf die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage durch Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP).

Demnach werden derzeit 35 Schulen in Oberösterreich saniert (123 Millionen Euro Gesamtvolumen). In der Warteschleife hängen jedoch 193 Schulsanierungen mit einem Volumen von 474 Millionen Euro. Davon sind 57 Projekte bewilligt, drei genehmigungsfähig und 133 angemeldet. "Die Schulen warten teilweise 20 Jahre und noch länger auf eine Sanierung", sagt SP-Bildungssprecherin Sabine Promberger: "Da wird ein Sanierungsprojekt oft beim Land eingereicht, wenn die Eltern noch in die Schule gehen, und erst umgesetzt, wenn die Kinder die Schule besuchen." Das jährliche Schulsanierungsbudget des Landes sei seit 2014 von rund 24 auf 19 Millionen Euro gesunken. Die Gemeinden hätten massive Probleme, den Eigenfinanzierungsanteil zu stemmen. Der "Schulsanierungsrucksack" werde so immer größer, sagt Promberger. Nach der Coronakrise müsse Bildungsreferentin Haberlander für den Schulbau tiefer in die Tasche greifen.

Aus dem Büro Haberlander heißt es, dass trotz massiver Einnahmenrückgänge wegen Corona bei den Schulsanierungen nichts gestrichen werde. Das Land fördere weiter rund 70 Prozent der Kosten. "Wenn eine Gemeinde die Schulsanierung als Priorität Nummer eins in ihrer Gemeinde erklärt, wollen wir das Projekt rasch umsetzen und suchen eine Finanzierungslösung." Das sei aber nicht immer der Fall, manchmal würden andere Investitionsvorhaben vorgereiht. Dass sehr alte Projekte noch in der Warteliste sind, hänge damit zusammen, dass die Gemeinden sie unterschiedlich stark vorantreiben und es mitunter Planungsänderungen gebe. Das Schulbaupaket des Bundes sei auch auf zehn Jahre angelegt, wird betont.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at