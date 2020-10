Schnabl: "Es ist schlecht, mit Plan B anzufangen"

Die drohende Schließung des MAN-Standortes in Steyr beschäftigt nicht nur die Bundespolitik und die oberösterreichische Landespolitik. Auch in Niederösterreich blickt man mit Sorge auf die Entwicklung. "Von einer Schließung des MAN-Standortes in Steyr wären auch 900 Mitarbeiter aus dem westlichen Niederösterreich betroffen, die nach Steyr pendeln", sagt Franz Schnabl, LH-Stellvertreter aus Niederösterreich.

Schnabl war vor seinem Einstieg in die Politik 2017 lange Jahre im Management des Automobilzulieferers Magna tätig. Dass Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) diese Woche bereits mit der Idee eines Konsortiums an die Öffentlichkeit gegangen ist, das in Steyr den Standort in einer noch zu definierenden Form weiterführen könnte, hält Schnabl für nicht glücklich. "Es ist schlecht, mit Plan B anzufangen." Jetzt müsse es um Plan A gehen und das heiße, alles zu tun, damit VW die Entscheidung revidiere.

Schnabl drängt auf einen Gipfel, bei dem alle an einen Tisch kommen: Vertreter der Bundesregierung, von Ober- und von Niederösterreich und natürlich von VW. "Ich halte es für möglich, dass der Standort erhalten bleibt", sagt Schnabl. Dafür sei es aber nötig, VW Vorschläge zu unterbreiten, die den Konzern noch einmal zum Rechenstift greifen lassen. Für VW gehe es um eine Kostenreduktion von rund 30 Prozent, die man durch die Verlagerung des Werks lukrieren könnte. Hier müsse man Alternativen zu Einsparungen bei den Lohnkosten aufzeigen, etwa bei der Logistik oder bei Qualifizierungsmaßnahmen. Mit "etwas Fantasie" lasse sich hier einiges anbieten, so Schnabl. Es gehe nicht nur um den Standort mit 2300 Arbeitsplätzen. "Insgesamt sind über Zulieferer und Dienstleister in der Region 8000 bis 10.000 Jobs bedroht", sagt Schnabl.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at