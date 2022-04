Schlusslicht Oberösterreich: Wenn Wertschätzung und Betreuung fehlen

"Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu?", wurden bundesweit 482 Kindergartenpädagoginnen gefragt: "Die Arbeit der Kindergartenpädagoginnen für die Gesellschaft wird anerkannt." Sie sollten Schulnoten vergeben. Und nirgendwo in Österreich waren die Ergebnisse so schlecht wie in Oberösterreich. Keine der Befragten gab an, dass der Beruf "sehr gut" oder "gut" anerkannt werde.