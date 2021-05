In der kommenden Landtagssitzung werde man entsprechende Anträge einbringen, kündigte SP-Chefin Birgit Gerstorfer an. Mit den von ihr vorgeschlagenen Investitionen in der Höhe von 648 Millionen Euro könnten 12.370 Arbeitsplätze entstehen, rechnete Gerstorfer vor. Wichtigstes Thema sei der Ausbau der Betreuungs- und Pflegeangebote. Außerdem wird die SPÖ einen Antrag für einen 1000-Euro-Konsumgutschein einbringen.