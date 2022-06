Roter Wechsel in der Regierung nun am 10. November

Die Ungeduld in Teilen der Partei war beträchtlich. Nachdem SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer zuletzt in mehreren parteiinternen Gesprächen die Landtagssitzung vom 5. Dezember als jenes Datum genannt hatte, an dem Parteichef Michael Lindner sie auch in der Landesregierung ablösen werde, befürchteten mehrere Parteigenossen weitere Verzögerungen.