Roter Titelverteidiger, blauer Gewinner und "schmerzhaftes Ergebnis" für ÖAAB

Am Tag nach der Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses der oberösterreichischen AK-Wahl am Dienstagabend zogen die Wahlwerber erste Bilanz.

Mit 66,2 Prozent klar auf Platz eins ging, wie berichtet, die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit AK-Präsident Andreas Stangl ins Ziel. Im Vergleich zum Rekordergebnis 2019 von 71,0 Prozent unter Stangls Vorgänger Johann Kalliauer bedeutet das zwar ein Minus von 4,8 Prozentpunkten.

Stangl nahm das am Mittwoch aber gelassen: Mit einer Zweidrittelmehrheit an Mandaten in der AK-Vollversammlung und einem Vorsprung von 51 Prozentpunkten auf die zweitplatzierten Freiheitlichen könne man getrost von einem "starken Ergebnis" sprechen. Die FSG habe "souverän den ersten Platz verteidigt", sagte Stangl. Das zeige, dass Oberösterreichs Arbeitnehmer "ganz genau wissen, wer sich ehrlich und mit aller Kraft für ihre Interessen einsetzt".

Als einzige schon etablierte AK-Fraktion zulegen konnten heuer die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) – von 10,2 auf 15,0 Prozent. FA-Spitzenkandidat Gerhard Knoll zeigte sich erfreut über den "starken Zugewinn" und sah den Grund dafür in "klaren Forderungen und Botschaften". Man werde sich weiter "primär für jene Menschen einsetzen, die in der Früh aufstehen, um einer täglichen Arbeit nachzugehen, und mit ihren Steuern und Abgaben den Sozialstaat finanzieren", sagte er.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Schwarze Krisenbewältigung

Krisenbewältigung war dagegen beim VP-Arbeitnehmerbund ÖAAB/FCG angesagt. Die Christgewerkschafter rutschten von ihren 13,4 Prozent aus dem Jahr 2019 – und das war schon ein Tiefststand – nochmals ab und erreichten diesmal nur noch 11,1 Prozent.

Die beiden Spitzenkandidaten Cornelia Pöttinger und Franz Lumetsberger versuchten gar nicht, das schönzureden. Das Ergebnis sei "schmerzhaft und nicht zufriedenstellend", sagten sie. Man werde aber für die Interessen der Arbeitnehmer, Pendler und Familien weiterarbeiten, "um das Ergebnis das nächste Mal wieder zu ändern", wie auch LH-Stellvertreterin Christine Haberlander, die Landesobfrau des ÖAAB, sagte.

Einen Erfolg verzeichnen konnten die Parteifreien Gewerkschafter (PFG), die mit 2,4 Prozent neu in der AK Oberösterreich vertreten sind. Die Grünen Gewerkschafter Auge/UG verloren leicht auf 3,9 Prozent (–0,3 Prozentpunkte). Der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) legte leicht auf 1,4 Prozent (+0,2) zu.

Die vorläufige Mandatsverteilung

Die voraussichtliche Mandatsverteilung in der 110-köpfigen Vollversammlung der AK Oberösterreich sieht laut vorläufigem Endergebnis wie folgt aus: Die FSG kommt auf 75 Mandate (–4), die Freiheitlichen Arbeitnehmer auf 16 (+5), ÖAAB/FCG auf 12 (–3). Die Grünen bleiben bei vier, der GLB bei einem Mandat. Die PFG dürfte zwei Mandate erhalten.

Mit einer offiziellen Bekanntgabe der Mandatsverteilung will die Arbeiterkammer aber bis zum endgültigen Ergebnis am Freitag warten, denn noch sind nicht alle Briefwahlstimmen ausgezählt. Offen ist damit auch noch die Frage, ob die FSG alle fünf Sitze im AK-Präsidium (Präsident und vier Vizepräsidenten) hält oder ein Vizepräsident an die Freiheitlichen Arbeitnehmer geht.

Sorge wegen Wahlbeteiligung

Nochmals gesunken ist gegenüber 2019 die Wahlbeteiligung. Sie liegt heuer vorläufig nur bei 35,3 Prozent. FA-Spitzenkandidat Gerhard Knoll trat am Mittwoch für eine Reform der AK-Wahl ein. So sollte die AK-Wahl österreichweit an einem Wahltag mit Stimmabgabe auf den Gemeinden gebündelt werden, forderte er.

AK-Präsident und FSG-Spitzenkandidat Stangl macht die "allgemeine Politikverdrossenheit" mitbedingt durch die "schlechte Arbeit der Bundesregierung" verantwortlich für die niedrige Wahlbeteiligung.

Gratulationen aus der Landespolitik

SP-Landesparteichef Michael Lindner gratulierte Stangl und der FSG zum ersten Platz bei der AK-Wahl und hob die wichtige Rolle von Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften vor allem bei den Lohnverhandlungen hervor. Denn Bundesregierung und die schwarz-blaue Landeskoalition würden die Teuerung nicht ausreichend bremsen, sondern "galoppieren lassen".

FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner gratulierte den Freiheitlichen Arbeitnehmern: "Die Wähler haben damit klar zum Ausdruck gebracht, dass sich Leistung wieder lohnen muss."

LH-Stellvertreterin und ÖAAB-Landesobfrau Christine Haberlander führte die ÖAAB-Verluste auf das "schwere Umfeld für Sachpolitik und die Überlagerung durch andere Themen" zurück. Sie gratulierte "dem Wahlsieger – das ist eine Sache des Anstands." Grünen-Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger freut sich über die "vier gehaltenen Mandate", zeigte sich aber besorgt über die neuerlich gesunkene Wahlbeteiligung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.