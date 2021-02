Der SP-interne Zwist um die Nachbesetzung des Nationalratsmandats des Steyrer Vizebürgermeisters Markus Vogl geht in die nächste Runde. Am Montag im SP-Landesparteipräsidium war die zu Jahreswechsel so emotional debattierte Frage wieder Thema. Vertreter der Steyrer Bezirks-SP kündigten bei der Sitzung an, ein Parteischiedsgericht anzurufen und den Einzug von Elisabeth Feichtinger, SP-Bürgermeisterin aus Altmünster, in den Nationalrat anzufechten. Markus Vogl bestätigte dies am Dienstag. Man