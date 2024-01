 Rote Liste: Wer keinen Spendenbericht für 2022 vorgelegt hat

Höchstens 208.478 Euro an Spenden dürfen oberösterreichische Parteien und Bürgerlisten pro Jahr einnehmen. Das gibt das Landes-Parteienfinanzierungsgesetz vor (die unrunde Summe ergibt sich aus Inflationsanpassungen). Rechenschaft ablegen müssen sie darüber dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) in Oberösterreich – und zwar bis Ende September des Folgejahres. Doch etliche der Listen, die bei der Gemeinderatswahl 2021 angetreten waren und zum Teil auch den Einzug in den