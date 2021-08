Rote Anfrageserie an Achleitner

Den Anfang machte eine Anfrage der SPÖ an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) zur wirtschaftlichen Entwicklung der Landesbetriebe. Die laut SP-Abgeordnetem Peter Binder "spärlichen Antworten" führten zu einer weiteren Anfrage, die sich auf die "leistungs- und erfolgsorientierten Prämienzahlungen" in Landesbetrieben bezieht. In 13 Betrieben gibt es Prämien, sie sind vom positiven wirtschaftlichen Gesamtergebnis abhängig. In seiner Beantwortung verweist Achleitner auf den Datenschutz, die Prämien werden nur in der Gesamthöhe und in der Anzahl jener Mitarbeiter, die eine solche 2019 erhalten haben, dargestellt.

Mit überraschenden Ergebnissen: So erhalten drei Mitarbeiter des Techno-Z Ried 13.000 Euro – das ist von allen Betrieben die höchste Pro-Kopf-Prämie. In der Education Group gehen 11.414 Euro an sechs Mitarbeiter, im Verkehrsverbund 6400 Euro an acht Mitarbeiter, in der OÖ Landesbank 697.873 Euro an 393 Mitarbeiter. "Die Gesamtbeträge sagen nichts über die Verteilung aus", kritisiert Binder. Deshalb werde man eine weitere Anfrage an Achleitner richten. Zudem seien manche Prämien "nicht nachvollziehbar", so der SP-Abgeordnete.