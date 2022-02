Rodungen in Ohlsdorf: Grüne hinterfragen Gutachten und wollen Aufklärung

Insgesamt wurden in Ohlsdorf 18 Hektar Wald zugunsten eines Betriebsbaugebiets gerodet.

Dazu warfen die Grünen einen Blick in die Gutachten in dem Fall. Einem die Umwidmung und Rodung ablehnenden forstwirtschaftlichen Amtsgutachten stehen ein positives privates und ein naturschutzrechtliches gegenüber.

Gutachten von privatem Betreiber bezahlt

Brisantes Detail: Das private Gutachten, dem die Gemeinde in ihrer Beschlussfassung für die Umwidmung und Rodung folgte, sei zwar von der Bürgermeisterin in Auftrag gegeben, aber vom Ex-Industriellen und Projektbetreiber Hans Asamer bezahlt worden, beriefen sich die Grünen auf den "ORF-Report" vom Dienstag. "Das gibt ein ganz schräges Bild", meinten Kaineder und Hemetsberger. Die aktuelle Ohlsdorfer Bürgermeisterin sei an Aufklärung sehr interessiert und habe angegeben, dass die Rodung unter ihrer Vorgängerin kaum Diskussionsraum im Gemeinderat erhalten habe.

"110 geschützte und seltene Arten dokumentiert"

Hemetsberger führte an, dass 110 seltene und geschützte Arten im Umfeld der gerodeten Fläche dokumentiert seien und wunderte sich, wie es zur Einschätzung des regionalen Naturschutzbeauftragten kommen konnte, dass eine ablehnende Stellungnahme des Projekts nicht gerechtfertigt sei. Selbst der Laie könne sich ein Bild machen, dass das Gebiet ökologisch sehr sensibel sei.

Zweifel an 660 Arbeitsplätzen

Asamer kaufte den Wald von den Bundesforsten - dazu läuft eine Anfrage der Grünen - und Privaten, um ihn nach Umwidmung mit hohem Gewinn weiterzuveräußern. Dem Vernehmen nach sollen Lagerhallen errichtet werden. Das schaffe keinesfalls die bis zu 600 Arbeitsplätze, mit denen bisher vonseiten der ÖVP das öffentliche Interesse an der Rodung begründet wurde, so Kaineder.

Scharfe Kritik der Grünen

Seltsam fanden die Grünen auch, dass Asamer in einem Interview von - geschützten - Schwarzspechten sprach, die es laut Gutachter im gerodeten Wald gegeben haben soll, was aber in den vorgelegten Gutachten nicht aufgeschienen sei. Von welchem Gutachten sei also hier die Rede gewesen, fragen sich die Grünen. Kaineders Fazit: Ein Unternehmer, der Millionen verdient und das Projekt durchboxt, vielleicht auch Gutachten, die schädlich sein könnten, nicht veröffentlicht, die Gemeinde bekomme versprochene Arbeitsplätze nicht und den Anrainern fehlen 19 Hektar Filterwald. "Wir wollen verhindern, dass so etwas noch einmal passiert." Dazu müsse das Raumordnungsgesetz des Landes OÖ schärfer werden - worüber seit zwei Jahren im Landtag diskutiert werde - mit "undurchbrechbaren Leitplanken, innerhalb derer die Gemeinden ihr Dorf weiterentwickeln können". Es brauche eine Aufsichts- und Beratungsbehörde, "die den Gemeinden hilft, Gemeinwohl zu sichern. Die Menschen erwarten sich das". Das Land müsse dabei mithelfen, im konkreten Fall "putzen sich ein paar ordentlich ab" (an der Gemeinde, Anm.), "das muss aufhören", so Kaineder. Hemetsberger sieht ein hohes öffentliches Bewusstsein "dass das nicht in Ordnung ist" aus zahlreichen Rückmeldungen.

Grüne nehmen Haimbuchner in die Pflicht

Bezüglich des naturschutzrechtlichen Gutachtens erwarte man die Anfragebeantwortung des zuständigen Landeshauptmannstellvertreters Manfred Haimbuchner (FPÖ). Eine Gemeinde könne zudem sehr wohl vor einer Grundstückswidmung genaue Informationen verlangen, was danach dort geplant sei, wisse er aus eigener Erfahrung, so Hemetsberger. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hatte zuvor ins Treffen geführt, dass es nicht Gegenstand eines Widmungsverfahrens für ein Betriebsbaugebiet sei, welche Betriebe sich dort ansiedeln.