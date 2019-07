Rochaden bei der ÖVP in Landtag und Bundesrat

Es braucht zwei neue Landtagsabgeordnete, weil Martina Pühringer aus Ohlsdorf und Gabriele Lackner-Strauss aus Freistadt mit 18. September ihr Mandat zurücklegen werden – nach 22 und 16 Jahren Tätigkeit im Landtag.

Barbara Tausch

Auf Pühringer dürfte Barbara Tausch, stellvertretende Bezirksparteichefin und Frauen-Vorsitzende in Schärding, folgen. Statt Lackner-Strauss soll Anton Froschauer, Bürgermeister von Perg und Bezirksparteiobmann, in den Landtag einziehen. Das Mandat von Froschauer im Bundesrat wird nach OÖN-Informationen Johanna Miesenberger, Bezirksbäuerin in Freistadt, übernehmen.

Auch die Landesliste der ÖVP für die Nationalratswahl soll am Montag beschlossen werden. Die derzeitigen Abgeordneten mit Klubobmann August Wöginger an der Spitze dürften wieder antreten.