Risse in der Front gegen die Gentechnik

2003 in Oberösterreich: Gentechnik als Teufelszeug in einer schwarz-grünen politischen Kampagne, die bis heute nachwirkt.

Es war das populistische Thema der Neunzigerjahre in Oberösterreichs Landespolitik, neben dem letztendlich erfolglosen Kampf gegen Temelin. „Wir sind so frei!“ – unter diesem Titel hatten Agrarlandesrat Josef Stockinger (VP) und sein grüner Landesratskollege Rudi Anschober Oberösterreich auf einen absoluten Anti-Gentechnik-Kurs eingeschworen und 2003 in der Toskana sogar eine europaweite Anti-Gentechnik-Allianz begründet.