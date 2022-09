VP-Anträge an die eigene Partei: "Sägt Stelzer am Sessel von Nehammer?"

Illegale Migration, Sicherheit und Drogenbekämpfung zu diesen Themen stellt Oberösterreichs Volkspartei am Donnerstag im Landtag dringliche Anträge. Adressiert sind sie an die ÖVP-geführte Bundesregierung. Der Großteil der Anträge fällt in die Zuständigkeit von ÖVP-geführten Ministerien. Das Vertrauen der oberösterreichischen Volkspartei und des Landeshauptmanns Thomas Stelzer (VP) in Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) sei seit dem „Wahldebakel in Tirol erschüttert“, mutmaßt SPÖ-Klubvorsitzender Michael Lindner. „Sägt Stelzer jetzt am Sessel von Kanzler Nehammer?“

Mit den Anträgen wolle die ÖVP von den Problemen im Land ablenken, sagt Lindner. Die Zuständigkeiten würden an den Bund verschoben. Derweil brauche es dringend Taten, gerade bei den Antiteuerungsmaßnahmen. Die übrigen Bundesländer hätten bereits eigene Maßnahmen verabschiedet, Oberösterreich jedoch nicht. Seit Jänner bringt die SPÖ in jeder Landtagssitzung einen Antrag auf Landeshilfen ein. Und blitzt damit ab. Man wolle sich „mit einer Verzögerungstaktik durch diese Teuerungskrise durchzumanövrieren“, urteilt Lindner.