Rendi-Wagner besucht Gerstorfer - Doskozil auch

Im Juni 2019 fand die letzte „Rote Nacht“ statt. Seither hat Corona das Hochamt der Sozialdemokraten in Oberösterreich verhindert. Am 26. August soll es rechtzeitig zum Landtagswahlkampf wieder so weit sein. Mehr als 800 Gäste im Linzer Schloss erwartet der Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen, der die Rote Nacht organisiert. Mit dabei sein wird – anders als vor zwei Jahren – SP-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner.