Renaturierung: Haimbuchner beklagt Unklarheiten bei der Umsetzung

Die Umsetzung des im Juni beschlossenen EU-Renaturierungsgesetzes beschäftigt das Land Oberösterreich - und damit vor allem das Büro des zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Haimbuchner (FP). In einer Pressekonferenz am Freitag versuchte Haimbuchner die Probleme und Unklarheiten, mit dem sich die Bundesländer momentan konfrontiert sehen, zu umreißen.

Gemeinsam mit Gerald Neubacher, Leiter der Abteilung Naturschutz, und dem gemeinsamen Ländervertreter im EU-Ausschuss, Alexander Schuster, ging es vor allem um "den Fahrplan", den man nun gesetzt habe. In Oberösterreich wurde etwa eine Koordinierungstelle eingerichtet, auf Bundesebene soll eine Fachstelle geschaffen werden.

Bis 2026 müssen Wiederherstellungspläne erarbeitet werden - in diesem Bereich sieht Haimbuchner derzeit mangelnde Vorgaben und fehlende Begriffdefinitionen: Der in der Verordnung erwähnte "günstige Erhaltungszustand" etwa stamme aus dem Jahr 1995, sei aber in vielen Bereichen noch immer ungeklärt - die Basis, von der man "wegstarte", sei also unklar.

Zudem seien die Anforderungen widersprüchlich, sagt Gerald Neubacher: "Bis 2030 sollen wir 90 Prozent der Fläche einer Zustandserhebung unterzogen haben, dieses Wissen bräuchten wir aber bereits jetzt, um die Wiederherstellungspläne erstellen zu können".

"Eine Richtlinie wäre sinnvoller gewesen"

Kritisch sieht Haimbuchner vor allem das starre Regelwerk, das eine Verordnung wie die zur Renaturierung mit sich bringe - hätte man eine Richtlinie beschlossen, könnten die Länder einfacher für sich definieren, was umsetzbar ist, und was nicht. Im jetzigen Zustand würden Abweichungen zu unweigerlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren führen - die Kosten würden in die Millionen gehen.



Apropos Kosten: Auch hier sei unklar, wer wieviel Geld aufgewandt werden müsste. In der aktuell geltenden Rechtsvorschrift seien die ursprünglich geschätzten 183 Milliarden Euro etwa völlig herausgestrichen worden. Sorge bereiten Haimbuchner die Kosten, die auf das Land Oberösterreich zukommen würden. Diese würden über die Naturschutzbudgets der Länder "nicht finanzierbar sein".

Zwar ist sich Haimbuchner sicher, dass es sich bei der Renaturierung um einen "Kraftakt, der unsere Gesellschaft auf Jahrzehnte hin prägen wird" handelt, jedoch seien die genauen Konsequenzen noch nicht abschätzbar, etwa auf die heimische Landwirtschaft. Eine vollständige Umsetzung würde laut Studien zu einem "signifikante Rückgang" der landwirtschaftlichen Produktion führen. Bestätigt sieht das Haimbuchner darin, dass Ausnahmeregelungen für Landwirtschaftsflächen bei Nahrungsmittelengpässen vorgesehen sind: "Wenn man so etwas festlegt, rechnet man offensichtlich damit".

Dass die Renaturierung nicht nur ländliche Flächen betreffen würde, sondern auch urbane Zentren, sei bereits in dieser Woche sichtbar gewesen: Der Widmungsstopp für die Digital-Uni in Linz sei auch darauf zurückzuführen, dass derartige Projekte im Widerspruch zu der Verordnung stehen würden, wie aus dem Gutachten hervorginge. Nettoverluste von Grünflächen seien nicht mehr hinnehmbar, wodurch auch die innovative Stadtentwicklung beeinträchtigt werde.

"Hausverstand und Augenmaß"

Trotz der von ihm verorteten Widrigkeiten bekräftigte Haimbuchner, dass man im Moment "mit vollem Einsatz" an der Umsetzung arbeite. Man bemühe sich "Hausverstand und Augenmaß" einfließen zu lassen und Grundeigentümer so gut es geht einzubinden.

