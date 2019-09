"Regierungsbeteiligung der FPÖ ist ausgeschlossen"

"Wir haben die Rechnung vom Wähler präsentiert bekommen", sagt Oberösterreichs FP-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, der auch stellvertretender Bundesparteiobmann ist.

OÖNachrichten: Die FPÖ ist bei dieser Wahl abgestürzt. Welche Konsequenzen wird es jetzt in der Partei geben?

Manfred Haimbuchner: Dieser Absturz ist zu Recht erfolgt. Wir haben die Rechnung vom Wähler präsentiert bekommen. Da gibt es keine Jammerei von mir. Das ist zu akzeptieren. Ich sehe aus diesem Ergebnis mehrere Aufträge für die FPÖ: in Opposition zu gehen, die Partei strukturell zu erneuern und alles daran zu setzen, der künftigen Bundesregierung auf die Finger zu schauen, um dann wieder gestärkt aus dieser Situation herauszukommen. Wir werden in den Ländern und Gemeinden Kraft schöpfen.

Das bedeutet, die FPÖ soll auch gar nicht über eine Regierungsbeteiligung verhandeln?

Nein, mit mir gibt es keine Regierungsverhandlungen. Von mir gibt es keine Zustimmung für eine Regierungsbeteiligung. Es wird auch kein Oberösterreicher in eine Regierung gehen. Kein Herumeiern, so schaut’s aus.

Was ist, wenn das andere in der Partei anders sehen? Droht der FPÖ jetzt eine Zerreißprobe, wie schon vor der Wahl einige vermuteten?

Es gibt keine Zerreißprobe. Wenn es jemand anders sieht, ist das Ausdruck eines Pluralismus. Es muss in Wien nicht jeder alles so sehen wie in Oberösterreich, Vorarlberg oder Salzburg.

Was muss sich konkret ändern in der Partei?

Bei einer Partei, die über viele Jahre von einer Person geführt worden ist, schleicht sich das eine oder andere ein. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Wir brauchen ein gutes Controlling, damit gewisse Dinge nicht mehr passieren.

Soll Norbert Hofer Bundesparteiobmann bleiben?

Selbstverständlich.

Soll Heinz-Christian Strache ausgeschlossen werden?

Wir werden am Dienstag gewisse personelle Fragen diskutieren. Die Frage ist, was bei den Prüfungen auf Wiener Ebene herauskommt. Für manche wird es sicher eng.

Fühlen Sie sich an den Absturz der FPÖ bei der Nationalratswahl 2002 und Knittelfeld erinnert?

Nein, es ist eine andere Situation. Wir haben heute einen viel größeren harten Kern von treuen FPÖ-Wählern. Ich bin damals politisch aktiv geworden, mich haut nichts um. Die FPÖ wird wieder Teil einer Regierung sein, wenn wir das notwendige Vertrauen der Wähler gewonnen haben. Ich bin ein Freund des Regierens, aber jetzt ist es vollkommen ausgeschlossen.

Welche Auswirkungen haben diese Wahl und die jüngsten Entwicklungen auf Ihre Zusammenarbeit mit der ÖVP in Oberösterrreich und die Landtagswahl 2021?

Von meiner Seite ändert sich nichts. Ich bin ein vertragstreuer Partner und werde von unserer Zusammenarbeit und dem Programm nicht Abstand nehmen. 2021 werden die Karten neu gemischt. Ich erwarte mir, dass auch die künftige Bundesregierung Vorhaben für Oberösterreich auf den Weg bringen wird. Wir werden sehen, ob die Versprechen von Sebastian Kurz halten.