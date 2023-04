Rechnungshof: Oberösterreich investiert immer weniger

Die Investitionen der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark in den Jahren 2016 bis 2021 hat der Bundesrechnungshof in seinem Freitagfrüh veröffentlichten Bericht untersucht.

Während Oberösterreich mit Stand 31. Dezember 2021 über ein langfristiges Vermögen von 9,5 Milliarden Euro verfügt, verbucht die Steiermark 7,93 Milliarden. In beiden Ländern zeigt der Trend bei den Investitionen nach unten: Lagen die Auszahlungen für Investitionen in Oberösterreich 2011 noch bei 171,91 Millionen Euro, erreichten sie 2021 ohne Berücksichtigung der Darlehensrückzahlungen nur mehr 140,23 Millionen.

Neuverschuldung

In der Steiermark lagen die Auszahlungen für Investitionen 2011 noch bei 255,60 Millionen Euro, 2021 erreichten sie 162,70 Millionen. Doch während in der Steiermark die Investitionssummen fallen, stabilisieren sie sich in Oberösterreich wieder.

Beide Länder wiesen im Jahr 2021 zudem eine Neuverschuldung auf. Geht es um die laufenden Finanzschulden - Verpflichtungen mit einem Zahlungsziel von mehr als einem Jahr, wie zum Beispiel Anleihen, Darlehen und Hypotheken - waren diese je Einwohner (ohne ausgegliederte Einheiten) in der Steiermark rund fünfmal höher als in Oberösterreich. Hierzulande betrugen sie 799,69 Euro, in der Steiermark 3934,51.

In Oberösterreich lebten mit Stand Ende Oktober 2020 1, 5 Millionen Menschen, in der Steiermark 1,25 Millionen.

Transparenz

In puncto Transparenz scheint Oberösterreich eine gute Figur zu machen, zumindest eine bessere als die Steiermark.

Zwar brauche es sowohl in Oberösterreich, als auch der Steiermark laut Bericht „zusätzlicher Informationen im Rechnungsabschluss“, doch würden die Daten der Steiermark nicht vollständig dargestellt.

Die Transparenz des Rechnungsabschlusses war so „erheblich eingeschränkt“. Zudem weicht die Steiermark von der Voranschlags– und Rechnungsabschlussverordnung 2015 ab

