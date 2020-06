Rechnungshof: Corona-Krise schreibt die Landes-Finanzpolitik neu

Bis Jahresbeginn befand sich der Landeshaushalt noch erfolgreich auf Konsolidierungskurs. Dann kam die Corona-Krise und machte alle Budgetplanungen zunichte: Zu diesem Schluss kommt auch der Landesrechnungshof (LRH) anlässlich seiner Prüfung des Landes-Rechnungsabschlusses von 2019. "Das Land steht die nächsten Jahre vor einer völlig anderen Haushaltssituation. Stand man 2019 noch gut da, muss man jetzt Krisenmanagement betreiben", sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer. Wie sehr sich die Krise auf das Budget 2020 auswirken werde, sei "noch gar nicht abzuschätzen", sagt Pammer, es sei aber jedenfalls mit Ausfällen in dreistelliger Millionenhöhe zu rechnen.

Dabei hatten sich die Kennzahlen bis zum Jahreswechsel noch "positiv entwickelt", schreibt der LRH. Seit 2011 entwickeln sich die Ergebnisse und Kennzahlen der laufenden Gebarung positiv. Dadurch habe sich 2019 der jährliche Überschuss der laufenden Gebarung auf insgesamt 618,7 Millionen Euro erhöht, sagt Pammer. Das war um 76,4 Millionen Euro mehr als noch 2018.

618,7 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftete das Land also aus der laufenden Gebarung; nach Abzug der Schuldenrückzahlung ergibt sich eine freie Finanzspitze – das sind Mittel, die das Land für Investitionen einsetzen kann – von 601,4 Millionen Euro.

Im gesamten Budgetvollzug hat das Land 2019 einen Haushaltsüberschuss von 54,8 Millionen Euro (im Jahr davor: 17,8 Millionen Euro) erwirtschaftet. Die im Kernhaushalt tatsächlich aufgenommenen Schulden (Ist-Finanzschulden) haben sich im Jahresvergleich 2018/2019 um zehn Millionen auf 454,5 Millionen Euro verringert. "Ein Budgetpfad, der nicht zu halten sein wird", sagt Pammer. Ob im großen Stil neue Schulden aufgenommen werden müssen oder massiv Rücklagen aufgelöst werden, sei "die Entscheidung der Finanzpolitik".

Der LRH anerkenne die "solide finanzielle Ausgangslage", reagiert Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Es sei aber auch "klar, dass durch die Corona-Krise jetzt eine neue Phase eingeläutet wird". Alle öffentlichen Haushalte müssten mit massiven Einbußen rechnen. Die Umsetzung einer Nullschuldenpolitik in den vergangenen Jahren sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt FP-Klubobmann Herwig Mahr: "Damit haben wir uns bestmöglich vorbereitet."

Die Grünen fordern eine "umgehende Aktualisierung der Budgetplanung", wie Grünen-Klubchef Gottfried Hirz sagt. Ein erster Nachtrag zum bereits beschlossenen Budget in Höhe von 580 Millionen Euro sei ja bereits vom Landtag beschlossen. Jetzt brauche es einen neuen Gesamtplan.

SP: Gemeinden zahlten drauf

Auch in seinem aktuellen Bericht bestätige der Landesrechnungshof, dass Stelzer sein Budget "auf Kosten der oberösterreichischen Gemeinden um 367 Millionen Euro aufgebessert hat", kritisiert SP-Klubobmann Christian Makor. Denn um diese Summe kassierte das Land an Umlagen mehr von den Gemeinden, als es Rückflüsse gab. Gerade in der Corona-Krise fehle den Gemeinden der "finanzielle Rückhalt".

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at