Rechnungshof: Bis 2030 braucht Oberösterreich 9550 neue Pflegekräfte

871 Plätze standen Ende des Vorjahrs in Oberösterreichs Alten- und Pflegeheimen leer – dies obwohl sie gebraucht würden. Der Grund für den Leerstand ist ein bekannter, der Personalmangel. Mittlerweile hat die Zahl der aufgrund von Personalmangel leerstehenden Betten in den Heimen die Marke von 1000 bereits überschritten.

Der zuständige Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) hat daher, wie berichtet, gemeinsam mit Städte- und Gemeindebund eine Fachkräftstrategie erarbeitet, die dem Personalmangel entgegenwirken soll. Zeitgleicht hat der Landesrechnungshof (LRH) eine Prüfung des Themenfelds Pflege hinsichtlich Bedarf, Ausbildung und Strategie durchgeführt. Das Ergebnis wurde heute vorgelegt.

Laut LRH ergibt sich bis 2030 ein Bedarf an rund 9550 Personen, die neu in der Pflege (in Krankenanstalten und Altenheimen) anfangen müssten, um zum einen den zusätzlichen Bedarf zu decken und zum anderen die Pensionierungen und den Abgang aktueller Pflegekräfte zu ersetzen. In der Altenpflege liege der Personalbedarf bei rund 5200 zusätzlichen Pflegekräften, in den Krankenanstalten bei 4350 Personen.

Zahl der Pflegekräfte gestiegen, doch zu wenig stark

Zwar ist die Zahl der Pflegekräfte von 2017 bis 2021 stetig gestiegen - in den Spitälern von 8800 auf 9200 Vollzeitäquivalente, in den Heimen von 7000 auf 7200 - doch gleichzeitig stiegt auch der Bedarf an Pflegeplätzen. Und dieser nimmt stärker zu. Ende vergangenen Jahres standen 871 Betten in Altenheimen leer, dafür brauche es rund 350 zusätzliche Pfleger. Mittlerweile hat die Zahl der leeren Betten die 1000er-Marke geknackt, es braucht also noch mehr neue Pflegekräfte als angenommen.

Von 76.000 auf 87.000 wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 steigen, hielt der LRH in seinem Pflegebericht fest. Bis 2040 wird ihre Zahl auf rund 107.000 geschätzt. Da gleichzeitig die Zahl der

Berufseinsteiger sinkt und die „Babyboomer“ in Pension gehen, empfiehlt der LRH, die Aktion des Landes „Altern in Würde muss gesichert sein“, sie ist auch im Regierungsprogramm verankert. „Für die Planung des Personalbedarfs braucht es die Konkretisierungen der Leistungen, die man anbieten will“, sagt der LRH-Direktor Friedrich Pammer.

Im Jahr 2017 hatte das Land erstmals eine Pflege-Ausbildungsplanung erstellt. Die Daten würden zeigen, dass den Ausbildungsplätzen nicht ausreichend Interessenten gegenüberstanden. In den vergangenen Jahren passte das Land seine Strategie immer wieder an, zuletzt initiierte Hattmannsdorfer im Februar 2022 die "Fachkräftestrategie Pflege". Ziel ist die Gewinnung neuer Pflegekräfte, diese könnten auch aus anderen EU-Ländern und Drittstaaten angeworben werden, bestätigte der LRH Hattmannsdorfers Vorhaben.

Damit die Fachkräftestrategie Wirkung zeige, sollte bis 2030 "ein klarer Zielerreichungspfad" vereinbart werden empfiehlt der Rechnungshof. In regelmäßigen Abständen sollten die angestrebeten Zwischenziele überprüft werden. Sollte sich abzeichnen, dass die Ziele nicht erreicht werden, wäre das Land gefordert, sich umgehend mit notwendigen Anpassungen – auch auf struktureller Ebene – auseinanderzusetzen. "Sollte sich abzeichnen, dass die Ziele nicht erreicht werden, wäre das Land gefordert, sich umgehend mit notwendigen Anpassungen auseinanderzusetzen", steht im Bericht.

Fehlendes Interesse

„Schon jetzt zeigen die Daten, dass es nicht genug Interessierte gibt, um alle Ausbildungsplätze zu besetzen“, sagt der LRH-Direktor. Die Drop-Out-Quote betrug zwischen 2015 und 2021 rund 26 Prozent. Hier empfiehlt sich eine quantitative und qualitative Analyse, um

Verbesserun­gen zu erzielen. „Neben den bestehenden flexibleren Ausbildungsmodellen sollte im Bereich der Altenpflege auch eine zentrale Stelle für die gesamte bedarfsbasierte Ausbildung eingerichtet werden“, sagt Pammer.