Reaktionen auf LRH: Handlungsbedarf für Landesregierung

LRH-Kritik am LDZ

Für die SPÖ meldet sich Kontrollausschussmitglied Tobias Höglinger zu Wort: Der Landesrechnungshof bestätige in seinem Bericht zur Landesimmobiliengesellschaft langjährige Kritikpunkte der SPÖ: „Die Anmietung des LDZ ist für das Land zu einem Millionengrab geworden, an dem die Raiffeisen Landesbank zulasten der Steuerzahler sehr gute und sichere Renditen verdient hat. Nun, da ein Ausstieg aus dem Mietverhältnis seit 31.10.2024 möglich ist, soll diese Option auch dringend mit aller Ernsthaftigkeit vom Landeshauptmann in Angriff genommen werden."

Für den grünen Klubobmann Severin Mayr ist die Causa LDZ "in jeder Hinsicht eine Dauerbaustelle". Das Land sei mit hohen Kosten "an das LDZ gekettet". Es sei "unbeschreiblich", dass es in 20 Jahren nicht möglich gewesen sei, eine Lösung zu finden“, sagte Mayr.

Die MFG werfen der Landesregierung im Zusammenhang mit dem LDZ-Mietvertrag Tatenlosigkeit vor. Die Praxis, Steuergelder in fragwürdige Deals und intransparente Strukturen zu lenken, müsse beendet beendet werden.

Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer sieht die Verhältnisse rund um das LDZ "besonders kritisch". Es gebe noch immer kein Alternativkonzept, mit dem die Unterbringung der Landesverwaltung "besser und kostengünstiger erfolgen könnte". Die Landesregierung müsse nun liefern.

Nicht auf die LRH-Kritik am Land rund um das LDZ geht übrigens die ÖVP ein. VP-Klubobfrau Margit Angerlehner sieht in dem Bericht lediglich die Neuausrichtung der Landes-Immobilien GmbH als den "richtigen Weg" bestätigt.

