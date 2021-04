Es gibt aber weitere 60 Gemeinden, wo sich noch eine grüne Gruppe finden könnte“, so Roschger. Offen ist noch, in wie vielen Gemeinden es auch Bürgermeister-Kandidaten geben wird, potenzielle Kandidaten gebe es aber. Entscheidend sei, so Kaineder, dass die Grünen „auf allen Ebenen vertreten sind und Klimaschutz zum Thema machen“.