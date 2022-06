Quarantäne-Urteil: Haberlander verteidigt Behörden

Während der Erlass des Gesundheitsministeriums vorsah, bei einem Covid-Fall in einer Klasse nur die unmittelbaren Sitznachbarn und enge Kontaktpersonen des betroffenen Schülers in Quarantäne zu schicken, wurde in Oberösterreich über alle Schüler des betroffenen Klassenverbands, die nicht geimpft oder genesen waren, eine zehntägige Quarantäne verhängt.