Pühringer: "Van der Bellen hat das sehr gut gemacht"

Heuer will Pühringer zwar auch keine Wahlempfehlung ("Die Menschen sind reif genug, ihre Entscheidung selbst zu treffen") abgeben. Über den amtierenden Präsidenten Van der Bellen sagt der Altlandeshauptmann auf eine Frage der OÖN aber: "Er hat als Bundespräsident sehr gute Arbeit geleistet. Immer wenn es krisenhaft geworden ist, hat er eine ruhige und besonnene Hand gehabt – und es gab ja einige Möglichkeiten, diese ruhige Hand zu beweisen. Er hat das sehr gut gemacht."

Das klingt, als ob er Van der Bellen am Sonntag auch wählen würde. "Da können Sie sich Ihren eigenen Reim drauf machen. Ich nehme für mich das Wahlgeheimnis in Anspruch." Im Übrigen, sagt Pühringer, habe er schon per Wahlkarte gewählt, weil er am Sonntag im Ausland sei.