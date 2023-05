Pühringer sieht Nachholbedarf bei Pflegepaket

Vor einem Jahr präsentierte die Bundesregierung ihr Pflegepaket. Vieles sei in diesem Jahr geschehen, sagte Oberösterreichs VP-Seniorenbund-Obmann Josef Pühringer am Dienstag. "Da ist viel mehr weitergegangen als in den vielen Jahren davor." Es brauche aber mehr, "um den massiven Personalmangel zu beenden."

Pühringer forderte einen Ausbau der Personaloffensive, die im Herbst startende Pflegelehre lobte er als "großen Schritt, um Junge zu begeistern". Kritik übte er am "Angehörigen-Bonus", der im Pflegepaket verankert ist. Die Zahlung sei viel zu schwierig zu erhalten. Die Regelung sei "völlig realitätsfremd und schließt den Großteil der Personen, die ihn benötigen, aus". Auch die 24-Stunden-Betreuung solle stärker gefördert werden. Die Erhöhung um 90 Euro von 550 auf 640 Euro monatlich decke nicht einmal die Inflation ab. Ausgebaut sollen auch Tagesbetreuung und Präventionsangebote werden.

Die Pflegereform sei steckengeblieben, attestierte unterdessen Diakonie-Direktorin Maria Moser. Diese habe zwar "wichtige Notmaßnahmen gesetzt", trotzdem habe sich der Notstand vergrößert. Bis 2030 müsse es gelingen, 75.000 Pflegekräfte zu halten und für den Beruf zu gewinnen, sagte Rotkreuz-Generalsekretär Peter Kaiser.

FPÖ: Deutschpflicht in der Pflege

FP-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch warf der Regierung Stillstand vor. Ihr Vorschlag: die Pflegeausbildung niederschwelliger gestalten sowie eine Deutschpflicht für Pflegende einführen. Letzteres bezeichnete Grünen-Abgeordnete Bedrana Ribo als "schockierend und hetzerisch". Auch für Neos-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler würde "eine Deutschpflicht die Pflegekrise nicht lösen, im Gegenteil". Sie werde den Pflegenotstand noch verschärfen.

