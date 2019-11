Prozess um Linzer Swap: Heuer kein Urteil mehr

Doch Richter Andreas Pablik hat die Verhandlung über den folgenschweren Swap 4175 abgesagt.

Neuer Termin ist der 3. Jänner. Als Grund nennt ein Gerichtssprecher "Verzögerungen bei der Digitalisierung des umfangreichen Aktes". Damit steht fest: Auch heuer fällt im seit 2013 dauernden Rechtsstreit, in dem es um knapp 500 Millionen Euro geht, kein Urteil. Zur Erinnerung: In dem Zivilprozess geht es um jene Franken-Zinswette, die die Stadt 2007 bei der Bawag abgeschlossen hatte und die nach anfänglichen Gewinnen immer stärker ins Minus gedreht hatte. Zuletzt hatte Pablik angedeutet, ein Zwischenurteil zur Rechtswirksamkeit des Geschäfts zu fällen. Dass dies am 3. Jänner passiert, ist nicht ausgeschlossen. Es sind keine Zeugen geladen, auch weitere Prozesstermine sind nicht anberaumt.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at