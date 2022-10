Im Mozarthaus an der Adresse Altstadt 17 residiert linker Hand im ersten Stock Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, daneben sitzt der Wirtschaftsbund der Volkspartei, und zugleich hat auch Ex-Kammerpräsident Christoph Leitl hier nach seinem Rückzug aus der Kammer so etwas wie ein berufliches Auszugshäusl. Er leitet die Initiative Wirtschaftsstandort Österreich, die Standortpolitik betreiben, dabei Stachel im Fleisch sein und nach Leitl’scher Manier gegen den Strich bürsten will.